Zenit San Pietroburgo, Paredes: "Juve o Real, scelgo dopo il Mondiale"

Con Roberto Mancini in odore di Nazionale, lascerebbe il più grosso sponsor di Leandro Paredes allo Zenit San Pietroburgo: ecco perché il giocatore argentino sta prendendo in considerazione l'idea di lasciare la Russia dopo una sola stagione, si parla di Juventus o Real Madrid.



"Dopo il Mondiale prenderò una decisione, non si sa mai cosa può succedere - le dichiarazioni del centrocampista a RMC Sport -. Sapere che c’è l’interesse di due club come Juventus e Real Madrid è qualcosa di importante, però cerco di vivere queste voci di mercato con serenità, cerco di non farmi distrarre. Io sono giovane e devo pensare bene alla scelta che farò: a Torino ho tanti amici e andare a Madrid con tutti i campioni che ci sono in rosa non mi fa certo paura, sarei pronto alla sfida, però ci sono anche tanti altri fattori che devo valutare e a cui devo pensare prima di prendere la decisione definitiva".



Paredes dice di essere ancora legatissimo a Roma: "Ogni volta che ho qualche giorno libero prendo un aereo e torno nella capitale. Sono rimasto legato ai tifosi e anche loro a me, mi scrivono in tanti sui social, fosse stata una mia scelta non avrei mai lasciato la Roma".