Zenit, accordo con Manolas: ma a Monchi non bastano 30 milioni

Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di Kostas Manolas allo Zenit San Pietroburgo per 30 milioni di euro e invece la trattativa ha subito un brusco stop. L’accordo tra il club russo di Mancini e il difensore greco c’è già, ma manca quello con la Roma e da questo dipende la fumata nera con cui si è concluso l'incontro di oggi a Monaco tra le due società.

Al summit erano presenti il d.s. giallorosso Monchi e Baldissoni, l’offerta messa sul tavolo dallo Zenit è di 30 milioni, ma la Roma vorrebbe spuntare qualcosa in più: i giallorossi chiedono 40 milioni (quasi la stessa cifra che intascheranno dalla cessione di Salah al Liverpool), una cifra che dai russi è ritenuta troppo alta. Per ora la trattativa è in fase di stallo, anche se la sensazione è che con uno sforzo dei russi le parti si possano incontrare.

Due big in partenza, dunque: un bene per le casse societarie, meno per la qualità della rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco, che ora aspetta i rinforzi (dopo Hector Moreno) dal d.s. Monchi. Se lascerà la Roma, Manolas firmerà un contratto triennale da 4 milioni a stagione: a queste cifre per lui era difficile non cedere alla corte di Roberto Mancini, come sempre abilissimo nell'ottenere i giocatori che desidera dai propri presidenti.