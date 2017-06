Zaza-Valencia, è fatta: l'attaccante ha detto sì, arriverà in prestito dalla Juve

Simone Zaza sarà un giocatore del Valencia. L'attaccante era stato vicinissimo al club spagnolo già a inizio anno, su diretta richiesta di Prandelli, ma l'affare sembrava tramontato dopo le dimissioni dell'ex c.t. Sotto traccia, però, Valencia ed entourage dell'attaccante hanno continuato il dialogo fino a riaprire l'affare. Juventus e spagnoli hanno trovato l'accordo, poi è arrivato anche il sì definitivo di Zaza che si unirà domani o domenica alla sua nuova squadra.



La formula dell'affare prevede il prestito con obbligo di riscatto tra i 16 e i 18 milioni di euro più 2 di bonus in caso di salvezza dei Taronges e di dieci presenze in campo del giocatore. Manca quindi soltanto l'ufficialità per il trasferimento della punta dopo un lungo tira e molla e dopo che il West Ham ha deciso di non riscattare il 25enne.