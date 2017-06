Zaza, con l'addio di Prandelli sfuma la pista Valencia. Ipotesi Milan?

Con le dimissioni di Cesare Prandelli si complica, anzi sembra sfumare l'ipotesi Valencia per Simone Zaza. L'attaccante di proprietà della Juventus e in prestito al West Ham (che non ha alcuna intenzione di riscattarlo) era infatti fortemente richiesto dal tecnico italiano e dopo la giornata caoitica di ieri si sono interrotti i contatti tra il club spagnolo e l'entourage del giocatore, come riferisce il nostro esperto di mercato Daniele Miceli.



Quale sarà il futuro della punta? Al momento non ci sono trattative, ma Zaza potrebbe interessare alla Fiorentina qualora partisse Kalinic (i viola per il momento resistono di fronte all'offerta del Tianjin Quanjian). Attenzione anche al Milan: l'attaccante è un vecchio pallino dei rossoneri e le prossime settimane servirannoa capire se questa ipotesi si trasformerà in qualcosa di ancora più concreto. Attualmente nella rosa di Montella ci sono già infatti Bacca e Lapadula mentre è praticamente certa la cessione di Luiz Adriano allo Spartak (mancano solo le visite mediche).