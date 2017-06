Zaza a un passo dal Valencia di Prandelli: si va ai dettagli

Dopo la brutta esperienza in Inghilterra tra le fila del West Ham, per Simone Zaza è tempo di voltare pagina. L'ex Juve vuole lasciare gli Hammers, complice un rendimento troppo sottotono per l'attaccante, vincolato al club inglese da un contratto con una clausola di riscatto obbligatoria una volta compiute le 14 presenze.

Fino ad ora, 8 volte in campo in Premier League e nessun gol: i londinesi non vorrebbero riscattarlo.



All'orizzonte spunta il Valencia di Cesare Prandelli, l'allenatore sembra molto interessato all'attaccante. Secondo quanto riporta PlazaDeportiva c'è stato un incontro a Londra tra Zaza, il padre del giocatore e il ds Pitarch.



L'accordo è quello di un prestito con diritto di riscatto, probabilmente ad una cifra inferiore rispetto a quella concordata dal club di Torino nel precedente contratto con il West Ham: la Juventus aveva fissato la clausola a 25 milioni, è molto probabile che l'ammontare che si andrà a delineare per la trattativa sia vicino ai 18 milioni di euro, cifra che ha speso il club bianconero nel 2015 per il trasferimento del calciatore dal Sassuolo.

L'idea dell'obbligo di riscatto per il Valencia è impossibile poichè andrebbe a danneggiare la società di Mestalla dal punto di vista del fair play finanziario.



Beppe Marotta farà partire il giocatore solo con la garanzia che all'attaccante sarà assicurata la possibilità di giocare come titolare e, a quanto pare, Prandelli sembra averlo convinto.