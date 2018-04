Zamparini: "Dybala, devi andare al Real Madrid o al Barcellona"

Maurizio Zamparini conosce bene Paulo Dybala, è stato lui a portarlo in Italia nel 2012 con il Palermo e per questo si permette di dargli un consiglio attraverso le pagine di Tuttosport: "Quando gli sono piovute addosso le prime critiche gli ho scritto 'Paulo, vattene in Spagna per favore'. Ho sempre detto che è il nuovo Messi e lo confermo anche ora che lo criticano tutti. Se guardiamo al talento puro è quello che si avvicina di più, il problema non sono i paragoni bensì il calcio italiano ".



Il patron rosanero completa il ragionamento: "Per compiere il salto di qualità deve andarsene in un calcio vero, in serie A si privilegia l'aspetto tattico. Il vero Dybala si vedrà quando sarà al Barcellona o al Real Madrid".