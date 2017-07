Zaccardo: "In serie A anche gratis, ricevute più di mille offerte"

Cristian Zaccardo ha fatto notizia con un post su Linkedin (il social network dedicato ai professionisti, che offrono o cercano posti di lavoro) ma non si pente della scelta: "Una simpatica provocazione ma intanto ho ricevuto più di mille offerte: da Grecia, Portogallo, Brasile, Argentina, Australia o seconda divisione spagnola. Anche dalla nostra Prima categoria, promettono di offrirmi da bere a ogni vittoria..." le parole del campione del mondo 2006 alla Gazzetta dello Sport.



dNessuna dalla serie A: "Lì giocherei anche gratis, però con bonus. Ho 381 presenze nel massimo campionato italiano, mi piacerebbe arrivare a 400". Zaccardo parla della sua condizione fisica: "Ho perso solo la velocità ma ho tanta esperienza, senso della posizione e lettura anticipata della giocata. Sono un leader silenzioso". Non sogna magari di poter dare una mano di nuovo al Milan? "Forse ora no. Ma non è che vada tanto lontano, eh...".

