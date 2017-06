Yaya Touré allo Spartak Mosca, l'agente: "Sarà il più pagato in Russia"

Yaya Touré sarà un calciatore dello Spartak Mosca. La squadra attualmente allenata dall'italiano Massimo Carrera, e in lotta per il titolo russo, ha già chiuso per il centrocampista ivoriano che a luglio firmerà un contratto triennale. A confermare la conclusione dell'affare ci ha pensato l'agente Dmitrij Seljuk a Championat.com: “Abbiamo raggiunto un accordo con la dirigenza dello Spartak. Touré arriverà a Mosca a parametro zero nel mese di luglio. Per lui è pronto un contratto triennale. Sarà il giocatore più pagato della storia del calcio russo".



Addio Manchester City, dunque: Yaya Touré, obiettivo numero uno di Roberto Mancini quando era sulla panchina dell'Inter, lascerà la Premier, ma non per la Serie A. Pep Guardiola lo ha tenuto fuori squadra fino a metà novembre, poi Touré ha giocato quasi stabilmente titolare saltando però la gara forse più importante della stagione, il ritorno degli ottavi di Champions contro il Monaco. E così, a 33 anni, non si è lasciato sfuggire l'occasione del ricco contratto che gli ha offerto lo Spartak.