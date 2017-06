Xavi 'chiama' Dybala: "Incarna alla perfezione lo stile del Barça"

Nel giorno di Juventus-Barcellona la sfida la presenta l'ex bandiera blaugrana Xavi (oggi capitano dell'Al-Sadd club del Qatar), che in una lunga intervista concessa a Marca ha dichiarato: “Ho un ricordo meraviglioso della finale di Berlino, vincere l’ultima partita con il Barcellona e alzare un trofeo è stato qualcosa di incredibile. Giocare una finale di Champions, anche solo per dieci minuti, vincerla e alzare la coppa, un ricordo indelebile. Noi siamo cambiati poco rispetto a Berlino, la Juve invece sì che è cambiata. Hanno inserito giocatori come Higuain, Dybala, Mandzukic e Dani Alves e hanno rivoluzionato il centrocampo”.

“Il Barcellona farà la partita - continua lo spagnolo - terrà il pallone e la Juve andrà in contropiede cercando le verticalizzazioni per la coppia d’attacco Higuain-Dybala. La vecchia guardia della Juventus sarà fondamentale, avere una solidità difensiva come quella dei bianconeri è di grande aiuto. Barzagli, Bonucci e Chiellini con Buffon in porta, non sarà facile per il Barça segnare in trasferta. Sono sicuro però che l’eliminatoria non si deciderà nella sfida d’andata di stasera. La sfida sarà decisa dalle individualità ed entrambe le squadre ne hanno tante a disposizione.”

A proposito di individualità, l'ex faro del centrocampo dei catalani incorona Paulo Dybala: “Incarna perfettamente l’idea di calciatore giusto per il Barcellona. Ha molto talento ed è in grado di giocare in qualsiasi grande squadra. È un talento naturale, giovane e già prontissimo per giocare in una squadra come il Barcellona. D’altronde sta facendo la differenza da un paio d’anni in Italia e non è assolutamente facile farlo in una squadra come la Juve”.

L'altro fuoriclasse dei bianconeri è Gigi Buffon, che Xavi conosce benissimo: “È un elemento chiave della Juve. È il simbolo della squadra e un leader naturale, la sua carriera è un esempio per qualsiasi calciatore. Non è un caso che abbia superato le mille presenze in carriera, è uno dei più grandi portieri della storia del calcio. È il principale protagonista di molti successi della Juve ed è stato un onore per me averlo sfidato molte volte, gli esprimo tutta la mia ammirazione” ha detto lo spagnolo.

In conclusione un paragone tra i due bomber che si troveranno di fronte allo Stadium, Suarez e Higuain: "Sono tra i migliori attaccanti del panorama mondiale al momento - ha detto Xavi - Per me Suarez è il miglior centravanti del mondo perché ha tutto: talento, fisico, sa smarcarsi al meglio, è rapido e lavora per la squadra. Higuain ha caratteristiche molto simili. Non raggiunge il livello di Suarez, ma anche lui è un attaccante in grado di fare la differenza, sa portare palla per 40 metri in velocità e lavorare al meglio anche negli spazi stretti”.