West Ham, Evra vicino alla firma

Il calcio regala spesso seconde chance, capiterà anche a Patrice Evra. Il terzino francese, senza contratto dal 10 novembre quando il Marsiglia lo licenziò per aver tirato un calcio a un tifoso, sta per trovare la nona squadra della sua carriera.



Domani, infatti, svolgerà le visite mediche con il West Ham: accordo economico già raggiunto, poi la firma sul contratto e il ritorno in Premier League dopo le otto stagioni e mezza al Manchester United tra il 2006 e il 2014.



Evra è squalificato in campo europeo fino a giugno ma può giocare nei campionati. Negli Hammers ritroverà Angelo Ogbonna dopo la stagione 2014-15 alla Juventus.