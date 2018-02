West Ham, Evra ha firmato fino a giugno

Seconda chance per Patrice Evra. Il terzino francese, senza contratto dal 10 novembre quando il Marsiglia lo licenziò per aver tirato un calcio a un tifoso, ha trovato la nona squadra della sua carriera. Evra infatti ha firmato con il West Ham fino a giugno, vestirà la maglia numero 27.



Per lui è un ritorno in Premier League dopo le otto stagioni e mezza al Manchester United tra il 2006 e il 2014: "Sono davvero felice, I love this game! Sono grato al West Ham per questa opportunità, pensare di tornare ad allenarmi mi fa sorridere: sono un uomo fortunato. Voglio dare una mano ai compagni e dare il massimo in campo. È stato l'accordo più veloce che mi sia mai capitato: quando i soldi non contano, si fa tutto in 5 minuti" le parole sul sito degli Hammers.



Evra è squalificato in campo europeo fino a giugno ma può giocare in campionato. Negli Hammers ritroverà Angelo Ogbonna dopo la stagione 2014-15 alla Juventus.

IL CALCIO AL TIFOSO