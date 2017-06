Watford, ufficiale Niang in prestito dal Milan

Ora è anche ufficiale: M'Baye Niang ha firmato il contratto con il Watford, che poi ne ha annunciato l'acquisto in prestito in diritto di riscatto nel tardo pomeriggio. Il club inglese parla del 22enne come "dell'acquisizione di un giovane talento che può giocare da esterno offensivo o da prima punta. Il secondo bomber più giovane di sempre del Milan dove ha giocato 77 partite segnando 12 gol".



Niang vestirà la maglia numero 21 e si metterà subito agli ordini di Walter Mazzarri. Se in questi mesi di prestito segnerà almeno dieci gol, scatterà l'obbligo di riscatto a 18 milioni di euro.

M'Baye Niang joins on loan til the end of the season. #watfordfc have the option on a permanent move in the summer:https://t.co/PTgFJ9ISx6 pic.twitter.com/EHzOuptcBT