Wanda Nara: "Icardi vale ancora di più ma il progetto Inter ci piace"

Mauro Icardi, autore di uno splendido poker a Marassi contro la Sampdoria, è destinato a continuare la sua avventura con la maglia dell'Inter. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport Wanda Nara, moglie e agente del capitano nerazzurro, allontana del tutto o quasi i dubbi delle ultime settimane: "Non posso prevedere il futuro, ma posso dire che il progetto della famiglia Zhang ci piace. Hanno voglia di crescere e di far tornare l’Inter tra i grandi club".



Wanda esclude che la permanenza dell'attaccante dipenda dalla qualificazione in Champions ("In questi anni siamo rimasti anche senza...") e chiarisce la situazione relativa al prolungamento contrattuale con i nerazzurri: "Mauro fa rumore in campo, dove deve fare rumore. Siamo tutti molto rilassati al riguardo. Noi siamo fiduciosi sul rinnovo e quando incrocio il direttore sportivo allo stadio ridiamo e scherziamo. Gli faccio a volte la battuta: ogni giorno che passa, vale sempre di più. Ma c’è serenità nell’aria, nessuna tensione".



Probabile che si arrivi a un aumento della clausola e dell'ingaggio: " Quando si rinnova, lo si fa per migliorare la situazione in essere. Ma non abbiamo ancora pensato alle condizioni e alle cifre".



A fine stagione Icardi spera di essere chiamato da Sampaoli per il Mondiale in Russia: "Lo dice spesso Mauro, quando parliamo tra di noi, che il Mondiale lo deve giocare chi se lo merita. L'Argentina ha una serie di attaccanti fortissimi e quindi per essere convocati bisognerà stare bene e segnare con regolarità. Mai il ct ha fatto le convocazioni in base ai gossip però, è sempre stato attenton ai risultati del campo".



E a proposito di gossip Wanda intende non fermarsi dal punto di vista legale dopo le voci-spazzatura riguardanti lei e Brozovic: "Non rispondo a tutti, a tutte le dicerie messe in giro dai pazzi. Ma in questo caso andremo avanti per tutelare la nostra famiglia".