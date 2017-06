Wanda Nara: "Ho deciso io i termini del rinnovo di Icardi con l'Inter"

Wanda Nara torna a parlare ufficialmente del rinnovo di contratto del marito e, allo stesso tempo, suo asstito Mauro Icardi: "Ho portato cinque club disposti a spendere milioni e milioni per Icardi. Il rinnovo dopo dodici mesi è un fatto storico. All'Inter non è rimasto altro che accettare, vista la quantità di club che lo volevano. Ho deciso io termini e condizioni. Se un club lo vuole comprare la clausola è di 110 milioni, la durata del contratto è di cinque anni, cioè il massimo e la mia commissione è a carico dell'Inter".



La moglie-agente dell'attaccante argentino parla anche dei club, che hanno tentato l'Inter quest'estate: "Napoli e Juventus? Hanno provato a comprarlo indipendentemente dal prezzo". Su Icardi c'erano Real Madrid, Psg e Atletico Madrid: "La tensione con l'Inter è durata giusto il tempo delle trattative. Ora va tutto più che bene - conclude Wanda Nara nella sua intervista alla rivista argentina Infobae - E io oggi in Italia vengo considerata come Mino Raiola, uno degli agenti più influenti in assoluto".