Vrsaljko ha detto sì al Napoli: "Voglio di nuovo l'Italia"

Accordo raggiunto tra Simone Vrsaljko e il Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport l'esterno croato avrebbe detto sì alla proposta del club azzurro e manifestato all'Ateltico Madrid la ferma volontà di fare ritorno nel campionato italiano.



Adesso resta da convincere il club spagnolo: il prezzo del giocatore si sarebbe ulteriormente alzando passando da 20 a 25 milioni di euro dopo l'inserimento di Monaco e Liverpool. Il Napoli tuttavia si sentirebbe tranquillo, forte dell'intesa con il 25enne. Dal canto suo l'Ateltico non intende cedere l'ex Sassuolo attraverso formule che non prevedano il pagamento immediato della cifra richiesta.



I tifosi azzurri incrociano le dita e sperano che l'affare possa andare in porto nel mercato di gennaio di modo da regalare a Sarri un elemento di qualità sulle fasce.