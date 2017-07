Visite mediche, non si tratta sempre di una formalità...

E ora è il tempo “delle visite mediche di rito”. A dirlo così sembra quasi una formalità ed effettivamente nella maggior parte dei casi il responso è quasi sempre positivo. La timeline del calciomercato, però, racconta anche di alcuni episodi passati alla storia proprio per quel fatidico “no” arrivato dopo test ed esami in cliniche o centri specializzati.

Affari congelati o addirittura saltati, come nel caso di Aly Cissokho al Milan. Il motivo? Il calciatore soffriva di una pubalgia dovuta a un’errata postura e la colpa sarebbe stata dei denti. Allora non si capì se fosse una scusa o la verità. Comunque un caso singolarissimo, che sarà tornato – almeno per un attimo – nella mente dei tifosi rossoneri dopo le visite di Kessié. Visite prolungate e qualcuno addirittura ipotizzava uno scenario da spy story insinuando dubbi sulla sua reale età. Alla fine, fortunatamente, tutto è andato per il meglio.

Non si può dire lo stesso per altri due africani: Madjer e Fadiga. L’algerino firmò per l’Inter dopo essere diventato, per tutti, il Tacco di Allah, ma venne fermato a causa di un muscolo lesionato. Trasferimento cancellato, proprio come per Fadiga, stoppato dai medici del Coni per un problema al cuore. Dopo la notizia il senegalese scoppiò in lacrime davanti a Massimo Moratti, che qualche anno prima si era preso cura di Kanu, anche lui vittima di un’insufficienza cardiaca. Tutto sembrava portare alla fine della sua carriera e, invece, il patron nerazzurro decise di mandarlo negli USA per farlo operare e – dopo quasi un anno di stop – il gigante nigeriano tornò in campo.

Davvero una bella favola, probabilmente l’avranno raccontata anche a Santon, che con l’Inter non ha mai avuto problemi alle visite prima dell’estate 2016, quando venne rispedito a Milano, nell’ordine, da Sunderland, Napoli e West Ham per un ginocchio un po’ troppo fragile. Sorte simile a quella di Cerci, costretto a rimandare il ritorno in Italia di un anno. Il Bologna gli disse no, mentre oggi il Verona è pronto a scommettere sul suo rilancio.