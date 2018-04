Villarreal, Bacca: "Voglio rimanere qui per molti anni"

Carlos Bacca fa chiarezza dopo l'indiscrezione di Marca. Secondo il quotidiano spagnolo a fine stagione il Villarreal non riscatterà l'attaccante colombiano dal Milan: troppi i 15,5 milioni di euro necessari per concludere l'affare nonostante il buon rendimento della punta.



Punta che è intervenuta al termine dell'amichevole tra la Colombia e Australia: "Si sono dette tante cose false in questi giorni ma per fortuna a breve si saprà tutto. La mia volontà è chiara, voglio restare al Villarreal per molti anni. Sono tranquillo e sereno qui".



Il 31enne ha dunque le idee ben chiare e non è la prima volta che si esprime in maniera simile: possibile che il Sottomarino Giallo provi a chiedere uno sconto ai rossoneri per non perdere il numero 9. Il club di via Aldo Rossi sarà disposto a trattare?