Villarreal, Bacca manda un messaggio al Milan: "Voglio restare qui"

Carlos Bacca ha le idee chiare sul suo futuro. "Voglio continuare a giocare qui perché sia io che la mia famiglia ci troviamo molto bene e spero si possa trovare una soluzione. Mi auguro che le società trovino presto un accordo per il bene di tutti", le parole dell'attaccante colombiano dopo il ko del Villarreal contro il Betis Siviglia.



Come è noto la punta è passata la scorsa estate dal Milan al club spagnolo con la formula del prestito con diritto di riscatto a 15,5 milioni di euro: il Sottomarino Giallo vorrebbe trovare l'intesa con i rossoneri sulla base di una cifra più bassa. Bacca ha disputato fino a questo momento 20 partite in Liga realizzando 7 gol.