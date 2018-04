Vidal: "Rinnovare col Bayern Monaco? Dipende dalla società"

Arturo Vidal non allontana le incertezze relative al suo futuro al Bayern Monaco (il suo contratto scade nel 2019). "Il fatto di restare o di estendere il contratto dipende dal club. Ma siamo sulla strada giusta. I dirigenti della società stanno facendo un ottimo lavoro. Ecco perché non hanno bisogno di spendere tanti soldi", le parole a Kicker.



"Goretzka? Per ora - aggiunge il centrocampista - possiamo dire che arriverà al Bayern, non dove e come giocherà. Dobbiamo aspettare e vedere. Io sono pronto a restare in Europa fino a 37 anni, poi farò un altro anno in Cile con il Colo Colo".



Le big restano dunque alla finestra, soprattutto Inter e Milan, che secondo le indiscrezioni delle ultime settimane starebbero dando vita a un derby sul mercato per assicurarsi le prestazioni del 30enne ex Juventus.