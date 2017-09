Vidal, Inter e Milan ci riproveranno nel 2018

Grande obiettivo dichiarato per l'Inter prima e tentazione rossonera poi: questa estate Arturo Vidal è stato protagonista di un derby di mercato che non ha visto vincitori. Almeno per ora. Secondo Tuttosport, infatti, la sfida si riproporrà con maggior forza il prossimo anno: il cileno del Bayern Monaco è in scadenza di contratto nel 2019 e gli acquisti di Tolisso e James Rodriguez tranquillizzano Ancelotti che potrebbe anche far partire l'ex Juventus senza troppi problemi visti anche i 31 anni da compiere.



Il primo passo, per entrambe le squadre, sarà la qualificazione in Champions League: senza l'Europa che conta, difficilmente un profilo come Vidal sarebbe economicamente raggiungibile, oltre alle ovvie questioni di prestigio. Il cileno - che secondo il quotidiano torinese nel 2018 potrebbe essere valutato circa 30 milioni anche considerando la scadenza del contratto - ha un ingaggio di 6 milioni di euro, l'Inter gli aveva proposto 7,5 milioni all'anno mentre il Milan già ha raggiunto quota 8 per Bonucci (gli stessi che avrebbe pagato a Morata e Aubameyang).