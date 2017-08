Vidal e l'interesse dell'Inter: "Non so nulla, ero in vacanza..."

Arturo Vidal tiene sulla corda il Bayern Monaco. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, dopo la partita contro il Napoli il centrocampista cileno ha risposto così a una precisa domanda di mercato: "I rumors sull'Inter? Ero in vacanza, non ho sentito nulla". Il tutto accompagnato da un sorriso. Nessuna smentita dunque. L'ex giocatore della Juventus avrebbe infatti manifestato interesse di fronte alle lusinghe del club di corso Vittorio Emanuele e il suo entourage potrebbe mettersi al lavoro per far partire un'eventuale trattativa.



Trattativa che al momento sembra tuttavia molto complicata. Carlo Ancelotti non ha infatti alcuna intenzione di privarsi del giocatore ("Vidal? ho detto a Sabatini e Spalletti di lasciare perdere") e lo stesso concetto è stato espresso da Rummenigge, ad dei bavaresi. L'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto 50-60 milioni di euro e un contratto di 4 anni da 7,5 milioni di euro a stagione. I nerazzurri sanno che l'operazione è ai limiti dell'impossibile ma sperano nella volontà di Vidal per trasformare il sogno in realtà.