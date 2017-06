Verratti sul futuro: "Juventus e Inter? Non ci sarebbero problemi"

Il concetto espresso da Marco Verratti non è nuovo ("A Parigi mi trovo bene ma, dovessi lasciarla, farò delle valutazione e vedrò la scelta migliore da farsi") ma è il continuare a ripeterlo che, forse, non lascia tranquilli i tifosi del Paris Saint Germain.



Allo stesso tempo, le sue parole tengono aperti i sogni di Juventus e Inter, le due squadre accostate più insistentemente al centrocampista azzurro: "Quello italiano è un grandissimo campionato e ci sono squadre che possono investire tanto come bianconeri e nerazzurri" la conferma di Verratti che prosegue il ragionamento approfondendo il discorso Juve: "In estate hanno comprato Higuain e sono una delle quattro squadre più forti al mondo, se un giorno dovessi partire e ci fosse la possibilità, per me non ci sarebbe alcun problema".



Forse, essendosi accorto di essere andato un po' oltre, Verratti ha poi fatto retromarcia parlando delle 1000 presenze di Buffon: "Con lui non ho parlato del mio futuro perché Gigi sa cosa voglio. Tornare in Italia? No, no restare!".