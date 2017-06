Verratti gela Inter e Juve: "Solo al Barcellona se lascio il Psg"

"Se un giorno dovessi lasciare il Psg, andrei solo al Barcellona". Fino a un'eventuale smentita, a parole o nei fatti, ecco il sogno di Marco Verratti confessato al quotidiano catalano Mundo Deportivo. Inter e Juve, insomma, si mettano l'anima in pace, anche se meno di un mese fa, il suo agente Andrea D'Amico aveva garantito che il suo assistito sarebbe tornato in Italia ammettendo a Premium Sport che la Francia gli stava troppo stretta. Non la Liga, sicuramente. "Mi vedrei soltanto al Barcellona per il loro modo di giocare", avrebbe detto Verratti. Di certo è la squadra che più si avvicina al suo calcio elegante.



"Io mi trovo benissimo a Parigi e sono contento qui - aveva detto sabato ad As - ma tutti i giocatori del mondo sognano di giocare con il Barcellona. Sapere che il Barcellona pensa a te è un grande onore che ti riempie di felicità e ti fa lavorare ancora più forte di prima. Loro sono ancora la migliore squadra del mondo ma ora penso al presente e non al futuro".