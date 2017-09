Verona, Pecchia sereno ma spuntano tre possibili sostituti

Un punto in quattro partite, un solo gol fatto con undici subiti e anche la situazione Pazzini che monta giornata dopo giornata: avvio di stagione a dir poco difficile per Fabio Pecchia, da Verona iniziano a circolare i primi nomi su possibili sostituti in caso di esonero.



"Sono tranquillo. Dobbiamo portare pazienza, non perdere la calma e continuare a lavorare: abbiamo le qualità per uscirne" ha detto il tecnico a Premium dopo lo 0-3 di Roma ma, nonostante le rassicurazioni del presidente Setti prima della gara ("Mi fa piacere, così lavoriamo senza pressioni" il ringraziamento di Pecchia), le voci sul futuro della panchina gialloblù non si fermano.



Sono tre i profili indiziati: il ritorno di Andrea Mandorlini dopo la felice esperiena - anche se conclusa male - dal 2010 al 2015, Massimo Oddo fermo da febbraio dopo l'esonero da Pescara e anche Francesco Guidolin libero dopo l'esperienza in Premier League con lo Swansea.