Verona, Cerci più Cassano: doppio colpo!

Clamoroso doppio colpo del Verona: all'Hellas arrivano Antonio Cassano e Alessio Cerci. I due hanno giocato insieme in Nazionale partecipando al Mondiale brasiliano nel 2014.



Antonio Cassano torna in Serie A: il barese firmerà sabato (quando rientrerà il presidente Setti) un contratto di un anno con il Verona, oggi sosterrà le visite mediche che mai come in questo caso saranno fondamentali visto il lungo periodo di inattività dell'attaccante dopo il burrascoso divorzio con la Sampdoria. Decisiva per l'operazione, ovviamente, la presenza in gialloblù di Giampaolo Pazzini: si ricostituirà in Veneto, infatti, la coppia che consentì alla Sampdoria di qualificarsi ai preliminari di Champions League nel 2010.



L'operazione in qualche modo rimanda a quella che il Verona fece con Luca Toni, che arrivò all'Hellas nel 2013 a 36 anni e visse una seconda giovinezza vincendo anche la classifica marcatori. Cassano ne compirà 35 mercoledì: per lui davvero un bel regalo di compleanno anticipato. Ha giocato l'ultima partita in A l'8 maggio 2016, quando la Samp perse 3-0 il derby col Genoa, poi l'anno scorso è rimasto completamente fermo. Ma l'ha sempre detto: "Posso fare ancora la differenza". A Verona avrà la possibilità di dimostrarlo.



Diverso il discorso per Alessio Cerci, che è già stato ufficializzato. Anche lui tutto sommato è un'altra scommessa: ha quasi 30 anni, la scorsa stagione ha giocato appena una partita con l'Atletico Madrid, proverà l'ennesimo rilancio in Italia, quello che gli riuscì in parte con la maglia del Genoa dopo l'esperienza non esaltante al Milan. "Finalmente sono gialloblù", ha detto nel video pubblicato dall'Hellas. Anche lui non vede l'ora di rimettersi all'opera.