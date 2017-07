Verona, Cassano si svincola: lascia il calcio?

In queste ore, e comunque entro il weekend, Antonio Cassano e il Verona si diranno addio: per il barese pronto lo svincolo dal contratto firmato il 10 luglio, poi ritorno a casa vicino alla famiglia e scarpette appese al chiodo. Ma sarà davvero così? Con uno come FantAntonio ogni ipotesi non è da escludere, lo dimostra il testacoda vissuto a Verona in pochi giorni: addio, pentimento, ritiro.



Secondo Carolina Macialis, e secondo quanto pubblicato sui social, Cassano non vuole e non riesce a stare lontano dalla famiglia (che vive a Genova) ed ecco perché non si spengono le voci di un possibile trasferimento all'Entella, a Spezia o addirittura al Genoa, ammesso che le squadre decidano di rischiare un investimento affascinante ma pure pericoloso. La scelta del giocatore ha influenzato anche la moglie pallanuotista, che stava per trasferirsi al Plebiscito Padova vicino a Verona, e che invece giocherà al Rapallo, in Liguria.