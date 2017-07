Verona, Cassano pagherebbe una penale se continuasse a giocare

Dopo il clamoroso divorzio dal Verona, Antonio Cassano si interroga sul futuro. Tramite un messaggio social sul profilo Twitter della moglie, il barese aveva spiegato di non voler giocare più ma, come hanno insegnato le ultime settimane, in casa Cassano le idee possono cambiare velocemente. FantAntonio potrebbe considerare un'eventuale offerta di Entella o Spezia, se non addirittura una del Genoa, per continuare a giocare vicino a casa ma per ora non c'è nulla di concreto.



Il Verona, dal canto suo, si è tutelato. Come riporta il Corriere del Veneto, se Cassano decidesse di non ritirarsi e venisse tesserato per una squadra di serie A, dovrebbe pagare 200 mila euro di penale ai gialloblù. In caso di approdo in serie B, ai veneti andrebbero 50 mila euro.