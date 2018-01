Verdi, il Milan 'tifa' per la cessione: 20% dalla rivendita

Simone Verdi è il pezzo pregiato del mercato di gennaio che sta per aprirsi. L'attaccante del Bologna, protagonista di una grande prima parte di stagione, è seguito con grande interesse dal Napoli di De Laurentiis: gli azzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto 25 milioni (valutazione attuale del giocatore) anche se per il momento Donadoni fa resistenza. Resta molto più defilata l'Inter.



Chi spera che l'affare vada subito in porto è il Milan. I rossoneri avevano ceduto Verdi nell'estate del 2016 agli emiliani inserendo una clausola del 20% sulla futura rivendita: in questo caso il Diavolo incasserebbe 5 milioni che potrebbero essere reinvestiti per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.