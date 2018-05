Verdi, il futuro è la Roma: El Shaarawy verso la cessione

Simone Verdi torna prepotentemente al centro del mercato dopo averlo infiammato a gennaio con la trattativa quasi conclusa e poi saltata con il Napoli. Sull'attaccante del Bologna adesso è piombata pesantemente la Roma, in concorrenza con l'Inter e sempre con il Napoli, che però per il momento resta più defilato nel gradimento del giocatore.

Verdi e la Roma invece è più di un semplice interessamento, perché il club giallorosso ne ha già parlato col Bologna, cercando di opzionare il giocatore, prima e convincente alternativa a Federico Chiesa, che in questo momento la Fiorentina non sta trattando. La situazione di Verdi invece è piuttosto chiara: dopo la scelta di restare, per dare una mano al Bologna nella seconda parte di stagione, adesso è potenzialmente sul mercato per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Segnali al giocatore da parte della Roma sono già arrivati al giocatore attraverso l'agente e l'idea di disputare la prossima stagione in Champions lo affascina molto. La sensazione è che, se deciderà di chiudere per Verdi, non potendo arrivare a Chiesa, la Roma non troverà grossi ostacoli. Nel contempo diventerebbe abbastanza probabile la cessione di El Sharawy, che ha il contratto in scadenza nel 2020.

Verdi e l'Inter: il giocatore apprezza molto i colori neroazzurri e Spalletti lo stima molto, ma i loro sentieri sembrano destinati a non incontrarsi ancora una volta. La politica finanziaria del club nerazzurro e i problemi relativi agli eventuali riscatti di Rafinha e Cancelo, non consentono di infatti aprire altre trattative.