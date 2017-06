Valencia: Zaza arriva dopo l'addio di Prandelli, che paradosso

Cesare Prandelli, dopo le dimissioni dal Valencia, ha spiegato piuttosto chiaramente che i problemi con il club spagnolo era sostanzialmente legati al mancato acquisto dei rinforzi promessi a gennaio. Ma la pietra dello scandalo ha un nome e cognome: Simone Zaza. "Lo aspettavo il 27 dicembre ma il 29 ancora non era in ritiro. Volevo quattro giocatori, tra cui come punta Zaza, poi mi hanno detto o un centrocampista o una punta da cercare. Ma come, avevamo già l'accordo con Simone..." ha detto l'ex ct azzurro nei giorni seguenti alla rottura con il Valencia.



Poco più di due settimane dopo le dimissioni, Zaza è pronto a sbarcare a Valencia tanto che il nuovo allenatore Voro Gonzalez ha detto: "Affare in dirittura d'arrivo, ci darà una grande mano, è forte, ha un bel carattere". Ed ecco il paradosso: Prandelli se ne va perché arriva Zaza e poi Zaza arriva senza Prandelli.



Sull'allenatore italiano piovono anche le critiche di Nicola Sansone. L'attaccante del Villarreal ha detto: "Non ho capito perché Prandelli ha chiuso con il Valencia: aveva detto in conferenza che ci non credeva nel progetto doveva andarsene, e poi è stato il primo a farlo...".​ Un ragionamento che lascia tanti dubbi: non ci sarà stato altro dietro la fine del rapporto con il club spagnolo?