Valencia, ufficiale Prandelli: "Un club glorioso"

Era già tutto deciso, il Valencia ha deciso di renderlo ufficiale: Cesare Prandelli sarà l'allenatore degli spagnoli fino al 30 giugno 2018. L'annuncio è arrivato via Twitter, Prandelli sarà presentato alla stampa lunedì alle 12 (primo allenamento nel pomeriggio) e seguirà in tribuna la sfida di domenica contro l'Atletico Madrid.

Le prime parole di Prandelli sono in spagnolo, anche se non perfetto: "Sono molto felice di essere qui e ringrazio la dirigenza. Il Valencia è un club glorioso. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare".