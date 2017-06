Valencia, Prandelli si dimette e lascia dopo appena tre mesi

Cesare Prandelli ha scelto: basta Spagna, basta Valencia. Il tecnico italiano ha presentato dimissioni irrevocabili, accettate dal club spagnolo, che ha ha affidato la prima squadra a Salvador Gonzalez.



Se radiomercato parlava di possibili trattative per Simone Zaza, richiesto direttamente da Prandelli, in vista della sessione di gennaio, la realtà racconta della fine prematura del rapporto tra il Valencia e l'allenatore. E non a caso sembrano esserci pesanti divergenze di mercato dietro la decisione: Prandelli aveva chiesto 4 rinforzi (tra cui proprio l'azzurro ora al West Ham) ma il presidente Lim gli ha risposto che avrebbe potuto avere solo due giocatori in prestito, anche perché il club spagnolo non può operare liberamente causa Fair Play Finanziario.



Prandelli, arrivato il 28 settembre, lascia dopo 10 partite tra Liga e Coppa del Re (tre vittorie, tre paregi e quattro sconfitte), con la squadra diciassettesima in classifica a parimerito con lo Sporting Gijon in piena zona retrocessione. Un feeling mai sbocciato del tutto con l'ambiente, tifosi compresi (in tanti hanno esultato sui social per l'addio dell'ex ct azzurro), e che certifica per Prandelli il secondo fallimento di fila, dopo quello con il Galatasaray.

IL COMUNICATO DEL VALENCIA