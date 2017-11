United pronto a blindare Mou: ingaggio monstre e 4 acquisti top

Un stipendio di 22 milioni l'anno e 4 acquisti top: Griezmann, Bale, Soler e Forsberg. Secondo il Daily Mail sarebbe questa la ricchissima offerta che il Manchester United sarebbe pronto a offrire a José Mourinho per invogliarlo a prolungare il contratto che scade nel 2019. I Red Devils vorrebbero stoppare anzitempo le avances del Psg, poco convinto di proseguire con Unay Emery, verso il tecnico portoghese.



"Il contratto di Mourinho scade a giugno 2019 e il Manchester United presenterà nei prossimi mesi un'offerta di rinnovo per porre fine all'interesse mostrato da Psg- scrive il tabloid britannico - Secondo alcune indiscrezioni, l'entourage del tecnico portoghese avrebbe iniziato i contatti con il club parigino ed è per questo che lo United è intenzionato ad accelerare per evitare che i negoziati diventino un'asta".



La strategia del club di Manchester è chiara: aumento di stipendio e acquisti di grandissimo spessore. Dopo la partenza di Alex Ferguson nel 2013 la società inglese ha attraversato periodi abbastanza grigi con Giggs, Moyes e van Gaal in panchina e solo col portoghese è tornato in auge, come dimostra la vittoria nell'Europa League l'anno scorso. Mou oggi guadagna 15 milioni l'anno e considerando che ha il contratto ancora per un'altra stagione, il Psg se davvero volesse tentarlo dovrebbe comunque pagare una clausola monstre, oltre a versare uno stipendio da favola allo Special One.