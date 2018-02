United, "Pogba si è pentito": il Real prepara 135 milioni

Il Daily Mirror di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Pog's at war". Secondo il quotidiano inglese Paul Pogba sta vivendo un momento negativo sotto la guida di Mourinho al Manchester United: da quando è tornato ai Red Devils, squadra in cui è cresciuto, il centrocampista francese non è infatti riuscito a esprimersi ai massimi livelli, probabilmente anche per motivi tattici legati al manager portoghese, e così mister 105 milioni di euro, questa la cifra spesa per farlo tornare ad Old Trafford nel 2016, può diventare un uomo mercato.

Il centrocampista ex Juve vorrebbe cambiare ruolo e avanzare il proprio baricentro, contrariamente dalle idee del tecnico. In estate queste incomprensioni tattiche potrebbero allontanare il francese da Manchester, come sostiene anche Paul Ince, ex mediano di United e Inter, nell'intervista rilasciata al quotidiano. Non solo il Mirror però, perché dalle colonne del Sun arriva anche l'indiscrezione sulla possibile destinazine del talento francese.

Secondo quanto riportato dal tabloid, infatti, il Real Madrid in estate sarebbe pronto a mettere sul piatto 135 milioni di euro per strappare l'ex Juventus ai Red Devils. Il 'Polpo' è un vecchio pallino di Florentino Perez, che lo ha corteggiato più volte in passato quando indossava la maglia bianconera e non ha ancora perso le speranze di riuscire a portarlo in Liga. Al termine della stagione in corso i 'Blancos' daranno il via ad una mini-rivoluzione e il francese sarebbe uno dei principali obiettivi.