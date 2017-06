United, Mourinho: "Ibra resta". Ma lo svedese: "Aspettiamo e vediamo"

Zlatan Ibrahimovic al Manchester United anche nella prossima stagione? Non è così scontato come sembrava dopo le dichiarazioni di Mourinho. Il tecnico portoghese si era detto assolòutamente convinto della permanenza dello svedese che la scorsa estate ha firmato un contratto di un anno con i Red Devils, con opzione sul secondo.



Il diretto interessato ha, almeno in parte, smentito le parole del suo allenatore: "Non c'è nulla di definitivo. Aspettiamo e vediamo cosa succede". La frase della punta è enigmatica e apre a un futuro anche lontano dall'Inghilterra, nonostante i 20 gol complessivi segnati in 34 partite.