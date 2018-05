United, Mourinho all'assalto della Juve: Alex Sandro e Douglas Costa

Il mercato della Juventus entra nel vivo, ma prima di comprare (Darmian ormai è a un passo) i bianconeri si dovranno difendere dagli assalti dei grandi club ai loro gioielli. In Inghilterra si parla moltissimo della possibilità che Gonzalo Higuain riabbracci Maurizio Sarri a Londra, ma il Pipita non è l'unico ad essere finito nel mirino delle big di Premier League.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il Manchester United avrebbe avviato i primi contatti ufficiali con l'agente di Alex Sandro e sarebbe pronto a versare ai bianconeri 50 milioni di euro. Sul brasiliano ci sarebbe anche il Psg, ma la Juve starebbe cercando di convincerlo a rinnovare: in settimana l’entourage del giocatore verrà convocato ufficialmente alla Continassa, sul tavolo la proposta di un rinnovo con adeguamento (oggi guadagna 2,8 milioni fino al 2020, ndr).

Non solo Higuain e Alex Sandro però, perché secondo il Sun José Mourinho avrebbe messo nel mirino anche Douglas Costa e sarebbe pronto a fare follie per l'esterno che i bianconeri riscatteranno dal Bayern Monaco per 40 milioni di euro (più i 6 spesi per il prestito). Marotta solo qualche giorno fa ha dichiarato che l'esterno brasiliano resterà a Torino anche la prossima stagione, ma forse non aveva ancora saputo dell'offerta che secondo il tabloid inglese i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto: 85 milioni di euro (plusvalenza di oltre 40 milioni).

Un'offerta da far tremare i polsi, una montagna di milioni che sommati a quelli dell'eventuale cessione di Alex Sandro porterebbero nelle casse dei bianconeri un vero e proprio tesoro utile per costruire una squadra in grado di vincere la Champions League. Cosa deciderà la Juve?