United, l'agente di Darmian attacca ancora: "E' una vergogna che giochi così poco"

L'agente di Matteo Darmian va ancora all'attacco del Manchester United e di Josè Mourinho per lo scarso impiego del suo assistito. Fausto Pari ha dichiarato al Daily Express: "Sta giocando poco o niente e questo è una vergogna perché stiamo parlando di un Nazionale".



Probabile dunque che Darmian cerchi una nuova sistemazione: "Diversi club italiani si sono interessati, ma la società inglese ha subito chiuso le porte. Se la situazione non dovesse cambiare, per gennaio è chiaro che dovremo pensare alle alternative, anche perché sta rischiando di perdere il proprio posto in Nazionale”.