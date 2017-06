Una Porsche ogni giorno, un'isola e... Cosa può acquistare Tevez

Ora che è ufficiale il trasferimento di Tevez in Cina allo Shanghai Shenhua, il Sun fa i conti in tasca all'Apache, destinato a diventare il giocatore più pagato al mondo grazie all'ingaggio record di 40 milioni di euro all'anno (80 in due stagioni). Il quotidiano britannico ha provato a stilare un elenco degli acquisti faraonici che Tevez potrebbe effettuare grazie al ricchissimo stipendio (circa 615.000 sterline alla settimana).



Ebbene l'ex punta della Juventus avrebbe la possibilità di comprare una Porsche Carrera ogni giorno mentre le fuoriserie sarebbero due se venisse scelto un modello meno caro. Con i soldi cinesi Tevez potrebbe poi acquistare l'isola Little Harvest Cave in Belize. Nell'elenco non mancano pure due Rolex 18 carati al giorno e un elicottero, nello specifico il modello Robinson R66.



Infine la punta prima di comprare un castello, situato in Italia, della prima metà del 1300 e dotato di 70 camere e di 70.000 metri quadrati di terreno dovrebbe lavorare almeno sei mesi...