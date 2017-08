Un difensore per Spalletti: Mangala, l'Inter accelera

Sos difesa. Luciano Spalletti ha lanciato l'allarme: il tecnico al momento ha a disposizione solo due centrali sicuri di restare al 100%, Miranda e Skriniar. Murillo è ormai prossimo al passaggio al Valencia (la trattativa ha subìto una frenata proprio per l'emergenza nel reparto arretrato) e anche Ranocchia, le cui condizioni fisiche non sono ottimali, è al centro di operazioni di mercato (Genoa e Premier League).



Inevitabile per i nerazzurri muoversi in cerca di rinforzi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club di corso Vittorio Emanuele a breve avvierà i contatti con il Manchester City. Due i nomi sul taccuino di Sabatini e Ausilio: Otamendi e Mangala. Il primo, pagato dai Citizens più di 44 milioni due anni fa, sabato ha giocato da titolare contro il Brighton ed è difficile ipotizzare che Guardiola lo lasci partire.



Meno complicato arrivare al 26enne, lo scorso anno in prestito al Valencia. Il francese, contratto in scadenza nel 2019, rischia di trovare poco spazio al City e potrebbe spingere per la cessione. L'Inter proporrebbe al club inglese un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato intorno a 15 milioni di euro. Spalletti attende fiducioso.