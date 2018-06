Ufficiale, Rooney lascia l'Everton e vola in MLS

Wayne Rooney sbarca in Major League Soccer. L'Everton ha infatti annunciato il trasferimento dell'attaccante inglese al Dc United. L'ex stella del Manchester United completerà ufficialmente il trasferimento il prossimo 10 luglio, quando si aprirà il mercato della Mls. Il giocatore 32enne ha firmato un contratto di tre anni e mezzo con la sua nuova squadra.

🤝 | @WayneRooney has today joined @dcunited.



Goodbye and good luck, Wayne! 💙



More ➡️ https://t.co/yH7jRZelWC pic.twitter.com/41EFUFUZFC