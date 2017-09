Uefa, Ceferin: "Sì alla chiusura anticipata del mercato estivo"

Giorno dopo giorno prende corpo l'idea di anticipare la chiusura del mercato estivo: dopo le richieste degli allenatori e i progetti di Andrea Agnelli, ora anche l'Uefa dà il suo parere positivo. "Sono favorevole alla proposta, stiamo seguendo attentamente la vicenda" assicura Aleksander Ceferin al The Times.



"Sappiamo che in tutta Europa si sta parlando dell'opzione di anticipare il termine della sessione estiva di calciomercato - dichiara il presidente dell'Uefa -. Secondo me non è positivo quando certi calciatori iniziano la stagione con una squadra e poco dopo la cambiano: troppa incertezza".