Udinese, preso Felipe Vizeu: arriva dal Flamengo per 5 milioni

Un colpo per il futuro, in tipico stile Udinese. I Pozzo sperano di aver preso il nuovo Marcio Amoroso dal Flamengo: si chiama Felipe Vizeu, è un attaccante classe 1997 ed è costato 5 milioni. Ora è in Italia per firmare il contratto, poi tornerà in Brasile dove resterà verosimilmente fino a giugno, senza finire la stagione, quindi sarà pronto per il ritiro del prossimo campionato di Serie A.



"Sto realizzando un sogno, sarò eternamente grato al Flamengo e darò tutto per questa maglia finché la indosserò - ha detto a Esporte Interativo -. Adesso vado a firmare per la mia nuova squadra, ma poi tornerò per aiutare il Flamengo in Libertadores". Felipe Vizeu si è conquistato il posto da titolare nella parte finale della scorsa stagione e ha segnato 5 gol in Copa Sudamericana, di cui 3 nella doppia semifinale contro lo Junior.