Udinese, Jankto: "Milan? Voglio andare in altri paesi"

Il miglior talento ceco del 2017 è stato Jakub Jankto: ha vinto il premio che l'anno scorso fu di Patrik Schick e come poi ha fatto il suo connazionale, anche il centrocampista dell'Udinese cambierà squadra a fine stagione. Avrebbe potuto farlo già a gennaio, insieme al procuratore Riso ha scelto di chiudere il campionato in Friuli. Ma - come fece intendere lo stesso agente quest'inverno - è destinato ad andar via. Ma a quanto pare non resterà in Italia, dove il Milan era la squadra che più di ogni altra lo seguiva con interesse.



"Forse avrei bisogno di fare un passo avanti. Sono un giocatore di proprietà dell’Udinese ormai da 4 anni, la conosco molto bene. Mi piacerebbe andare da qualche altra parte, mi piace conoscere culture e paesi diversi, non ho paura di cambiare", ha detto Jankto. Così la sua destinazione più probabile è la Premier League: a lui era interessato anche l'Arsenal.