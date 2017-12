Udinese, idea Lapadula per gennaio

L'avventura di Gianluca Lapadula al Genoa potrebbe già essere ai titoli di coda. L'attaccante azzurro, arrivato in estate dal Milan per 12 milioni di euro, dopo un buon inizio di campionato ha trovato sempre meno spazio, soprattutto dall'arrivo in panchina di Ballardini. Il tecnico dei rossoblu all'ex centravanti rossonero preferisce Pandev, più esperto e più mobile.

Ecco che il mercato di gennaio allora potrebbe diventare l'occasione per Lapadula per cambiare aria e provare ad esplodere definitivamente in Serie A come fatto in Serie B l'anno della promozione col Pescara, quando vinse la classifica dei cannonieri. E proprio la grande stagione disputata a Pescara, stando a quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe risultare decisiva per il futuro dell'attaccante, perché Massimo Oddo non ha dimenticato il bomber da 27 gol in 40 partite e avrebbe chiesto a Pozzo di portarlo all'Udinese nella prossima finestra di mercato.

Resta da capire se il Genoa, che di sicuro non è nuovo alle grandi rivoluzioni di calciomercato di gennaio ma che ha investito parecchio su Lapadula solo qualche mese fa, sia disposto a lasciarlo partire e a quali condizioni.