Tuttosport: "Ronaldo-Juve, che storia"

Fantacalcio? Fantamercato? Quando più quotidiani cominciano a rilanciare la notizia, c'è la possibilità che non solo i tifosi sognatori comincino a crederci. "Ronaldo-Juve, che storia". È questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola: la stella del Portogallo, appena eliminata dal Mondiale dopo una partita deludente, viene di nuovo accostata ai bianconeri.



Era stato il Corriere di Torino, 24 ore prima, a riproporre quello che sarebbe l'affare del secolo e che già qualche estate fa era stato considerato come possibile. Secondo Tuttosport, a riavviare i contatti tra la Juventus e Ronaldo sarebbe Jorge Mendes, l'agente del calciatore che con i bianconeri ha chiuso l'affare Cancelo. Il problema, per la Juve, è che il Real Madrid ha smentito l'abbassamento del valore della clausola pari a un miliardo di euro e ovviamente il budget bianconero, come di qualunque altra squadra, impedisce di tirare fuori quei soldi. Per non parlare di un ingaggio da 30 milioni netti a stagione per un giocatore di 33 anni...