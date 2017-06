Trezeguet: "Dybala è legato alla Juve, vuole prolungare il contratto"

"Speriamo che Higuain faccia un gol pesantissimo a Barcellona. Non importa se ieri non ha segnato, conta solo che la Juventus abbia vinto. In Spagna sarà una partita diversa". Se lo augura l'ex campione bianconero e amico di Premium David Trezeguet a margine della presentazione di Save the Dream Week' commentando il 3-0 rifilato dalla Juventus al Barcellona. "E' stata una partita straordinaria - aggiunge - una gara d'andata molto interessante. A Barcellona sarà diverso. E' stato fatto un primo passo, ora va fatto il secondo. La Juve ha investito moltissimo e vuole centrare tutti gli obiettivi".



L'ex centravanti francese, che su Premium conduce 9, Storie di bomber si sofferma poi sul grande protagonista della partita con i blaugrana, Paulo Dybala: "E' contento alla Juve. Sa che è una società seria, che gli ha dato la possibilità di conoscere obiettivi e livelli diversi. E' legato alla Juve, vuole prolungare il contratto".



La gara dello Stadium è stata la consacrazione del talento argentino, anche se Trezeguet pensa che Dybala abbia ancora bisogno di tempo: "E' giovane e deve crescere, lo ha ribadito lui stesso ieri. Si sente bene fisicamente, si è preso delle responsabilità. Ha fame di titoli e sarebbe importante che con la Juve riesca a fare tutto quello che vuole".



Poi complimenti ad Allegri: "Dopo Conte non era semplice vincere. Ha fatto scelte importanti, ha cambiato modulo e sta lasciando la sua impronta alla Juventus".