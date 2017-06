Tra Rakitic e Luis Enrique è rottura, la Juventus ci pensa

Ivan Rakitic non deve essere proprio felice al Barca. Il croato ha giocato solo 1 minuto nelle ultime tre partite: in particolare, la panchina nel derby contro l'Espanyol non è andata affatto giù al centrocampista rimpiazzato da Andrè Gomes.



Rakitic non è contento della gestione di Luis Enrique e potrebbe pensare di lasciare la Spagna. Alla finestra c'è la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista: Marotta e Paratici, oltre a Witsel, potrebbero portare a Torino anche il giocatore blaugrana.



Il croato ha un contratto in scadenza nel 2019, il presidente Bartomeu non si è ancora espresso sul rinnovo.



Dopo Witsel e N'Zonzi si aggiunge quindi il nome di Rakitic al totocentrocampo dei bianconeri: il giocatore ha uno stipendio che ammonta a circa 8 milioni di euro a stagione, il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 50 milioni di euro, il mancato rinnovo farà calare il suo ingaggio: il Barcellona non vuole perdere il giocatore a zero e la Juventus proverà a superare le contendenti europee per portarlo in Italia già a gennaio.