Totti, arriva l'offerta dal Giappone: "Ci ha chiesto 3 milioni"

Francesco Totti in Giappone? Secondo il portale nikkansports.com l'ex numero 10 della Roma è nel mirino del Tokyo Verdy, club che milita nella seconda divisione nipponica e nel quale in passato ha giocato Hulk.



Il presidente della società Hanyu Hideaki ha confermato le indiscrezioni: "Siamo interessati, lo abbiamo contattato, ma non ci sono stati progressi: chiede un contratto da 3 milioni di euro. Averlo qui sarebbe un sogno".



Un sogno che difficilmente diventerà realtà perché, anche la decisione non è ancora stata resa ufficialmente nota, Totti dovrebbe accettare l'offerta della Roma e diventare dirigente lavorando al fianco del ds Monchi. Inoltre appare davvero improbabile che accetti, per questioni familiari, di trasferirsi dall'altra parte del mondo.