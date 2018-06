Tottenham, all in su Martial: la Juventus è avvisata

La recente esclusione dai convocati di Deschamps per il Mondiale di Russia ha infiammato il mercato intorno ad Antony Martial. L'esterno francese del Manchester United ha vissuto una stagione difficile ad Old Trafford e Mourinho ha già fatto capire chiaramente che in caso di offerta congrua sarebbe disposto a farlo partire.

Sul giocatore classe 1995 è forte già da questo inverno l'interesse della Juventus, che però ora si trova a dover fronteggiare l'inaspettata e spietata concorrenza del Tottenham. Dopo il rinnovo di Mauricio Pochettino che ha allontanato le sirene del Real Madrid, il club inglese ha messo a disposizione dell'allenatore un budget di 100 milioni di sterline e stando a quanto scrivono in Inghilterra la priorità del tecnico spagnolo sarebbe proprio Martial, considerato perfetto per agire alle spalle di Kane.

Secondo il Daily Mail, la prossima settimana potrebbe essere addirittura quella decisiva per il trasferimento dell'esterno dello United agli Spurs. La dirigenza del club di Londra starebbe pianificando colloqui con i proprietari americani per definire l'offerta, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro (nel 2015 i Red Devils versarono al Lione circa 60 milioni). La Juventus è avvisata, il Tottenham fa maledettamente sul serio.