Torino, sorpresa Zappacosta: ceduto al Chelsea

Trattativa a sopresa nell'ultimo giorno di mercato. Davide Zappacosta è un nuovo giocatore del Chelsea. Intesa lampo tra i Blues e il Torino sulla base di 25 milioni più bonus per 28 milioni totali. All'esterno andranno invece 2,5 milioni netti più bonus a stagione per 4 anni. L'ufficialità è arrivata poco dopo mezzanotte, con il giocatore che ha firmato il nuovo contratto a Londra.



Conte ha deciso di puntare il laterale dopo che è sfumato l'acquisto di Oxlade-Chamberlain, passato dall'Arsenal al Liverpool quando sembrava ormai certo il suo approdo al Chelsea. Il club di Cairo, che ha chiuso con il Milan per Niang, ha sostituito Zappacosta con Ansaldi.